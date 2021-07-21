Россия усилит свою базу в Таджикистане на фоне войны в Афганистане

Российская военная база в Таджикистане получит 17 современных боевых машин пехоты на фоне эскалации конфликта в Афганистане. БМП поступят в мотострелковые подразделения базы до конца июля, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

По его словам, это серьезно увеличит боевые возможности военных при выполнении задач в любой обстановке, сообщил «Интерфакс».

Модернизированные БМП-2М оснащены автоматической системой управления огнем, которая позволяет командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Помимо этого, машины оснащены приборами панорамного прицеливания и наблюдения, новой радиостанцией Р-168 «Акведук», которая может устойчиво работать даже при радиоэлектронном воздействии.

Эти машины предназначены для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности, уточнили в пресс-службе ЦВО.

Лапин добавил, что с 5 по 10 августа военнослужащие России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные учения в Хатлонской области Таджикистана. В ходе маневров будет отработана подготовка к ведению боевых действий по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вмешиваться в противостояние правительственных войск Афганистана и боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан»* пока они находятся в пределах своей страны.

Но особое внимание Москвы сейчас сосредоточено на границе Таджикистана, уточнил министр. По его словам, есть риск, что боестолкновения могут пересечь эту черту.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.