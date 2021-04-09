Возможное появление новых военных кораблей США в Черном море назвали «сигналом радикалам»

В Госдуме прокомментировали информацию о готовности США направить военные корабли в Черное море ради поддержки Киева. Депутат нижней палаты Елена Панина считает, что это может еще больше осложнить обстановку вокруг Донбасса.

«Это станет сигналом украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», — заявила Панина в беседе с РИА «Новости».

Депутат напомнила, что военные США нервно могут отреагировать на появление российской армии в Черном море, как это было в 2014 году, когда экипажа американского эсминца «Дональд Кук» оказался деморализован при приближении российского Су-24.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА «Новости», что появление американских ВМС в Черном море не станет сюрпризом или поводом для паники. Политик считает, что американцы настолько часто присутствует в регионе, что море превращается в американское озеро.

Депутат напомнил, что для американских военных кораблей есть ограничения по общему весу и срокам нахождения в Черном море. Это не позволит, по мнению Затулина, чувствовать американцам как у себя дома.