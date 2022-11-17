17 ноября 2022, 08:39
Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины
Карта воздушных тревог: оповещения сработали в 6 регионах Украины
Оповещение о воздушной тревоге распространили еще на несколько регионов Украины. В данный момент оно действует на территориях Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей — они обозначены красным на «Карте воздушных тревог Украины».
О воздушной тревоге сообщили в Telegram-каналах администраций Полтавской, Николаевской, Харьковской областей. Жителей попросили не игнорировать оповещения и оставаться в укрытиях.
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Первые на сегодняшнее утро сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одессе.
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В последние недели оповещения звучат в регионах Украины практически каждый день. Иногда воздушную тревогу объявляют по всей территории страны.
Во вторник, 15 ноября, ВС России нанесли мощный массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Ракеты поразили намеченные цели, отчиталось Минобороны. Вопреки сообщениям в украинских СМИ и пабликах, по Киеву российские Вооруженные силы не били.
Украина
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