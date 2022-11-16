Важное 16 ноября 2022, 12:23 Минобороны РФ объяснило разрушения домов в Киеве падением ракет украинских и иностранных ПВО Минобороны: Россия 15 ноября не наносила ударов по объектам в Киеве

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Разрушения в жилых кварталах Киева вызваны падением зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО. Об этом заявило Минобороны России.

В оборонном ведомстве подтвердили, что ВС России вчера нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали точно в цели. Однако, вопреки заявлениям с украинской стороны, ни одного удара по объектам в Киеве Россия не наносила, «особо подчеркнули» в ведомстве.

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«Разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из <…> украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — уточнило Министерство обороны.

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Также в ведомстве отметили, что ВС России били исключительно по целям на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, а в Польше упали элементы украинского ЗРК, написало Ura.ru.

На Украине удар, нанесенный по инфраструктуре 15 ноября, назвали самым масштабным с начала спецоперации.