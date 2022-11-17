Мир 17 ноября 2022, 07:20 Зеленский сообщил, что получил сигналы от партнеров о готовности России к переговорам Президент Зеленский заявил, что получил сигналы о готовности России пойти на переговоры Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры передали ему информацию готовности России пойти на прямые переговоры. Он в эфире единого украинского телемарафона предложил провести их в публичном формате. Об этом написало РИА «Новости».

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент РФ Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил он во время общения с журналистами.

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Украинский лидер подчеркнул, что против того, чтобы переговоры прошли «за кулисами». Зеленский ранее назвал условия для начала диалога с РФ. По его словам, он требует восстановления территориальной целостности страны, выплату репараций, наказание военных преступников, уважение уставу ООН и гарантии, что все произошедшее больше не повторится.

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