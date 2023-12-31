Мир 31 декабря 2023, 17:42 Серия взрывов прогремела в Харьковской области «Общественное. Новости»: воздушную тревогу объявили в Харьковской области Soeren Stache/dpa/globallookpress

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В Чугуевском районе Харьковской области Украины 31 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В регионе объявили воздушную тревогу, сработали сирены. Однако более подробной информации о произошедшем нет. Жителей просят оставаться в укрытиях.

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Ранее взрывы были слышны в Киеве и городе Белая Церковь Киевской области. Местные СМИ писали о беспилотниках, но сигнал тревоги не включали.

Накануне, 30 декабря, воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов Украины. Серия взрывов прогремела в нескольких городах Одесской области. По данным журналистов, российская армия уничтожила военную инфраструктуру ВСУ.