31 декабря 2023, 17:42
Серия взрывов прогремела в Харьковской области
«Общественное. Новости»: воздушную тревогу объявили в Харьковской области
В Чугуевском районе Харьковской области Украины 31 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В регионе объявили воздушную тревогу, сработали сирены. Однако более подробной информации о произошедшем нет. Жителей просят оставаться в укрытиях.
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Ранее взрывы были слышны в Киеве и городе Белая Церковь Киевской области. Местные СМИ писали о беспилотниках, но сигнал тревоги не включали.
Накануне, 30 декабря, воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов Украины. Серия взрывов прогремела в нескольких городах Одесской области. По данным журналистов, российская армия уничтожила военную инфраструктуру ВСУ.
Беспилотники
Взрывы
ВСУ
Украина
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