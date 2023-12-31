Важное 31 декабря 2023, 12:02 ВС России ударили по военным объектам в Харькове в ответ на теракт ВСУ в Белгороде МО: ВС РФ ударили по военным объектам в Харькове в ответ на теракт в Белгороде РИА «Новости»

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Российские силы ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на теракт ВСУ в Белгороде. Об этом заявило Минобороны РФ.

«В ответ на террористический акт Вооруженными cилами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — сообщили в ведомстве.

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Удар высокоточным оружием по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожил представителей ГУР и ВСУ, участвовавших в планировании и исполнении удара по Белгороду. В здании находились и около 200 иностранных наемников, которых собирались привлечь к «террористическим рейдам» на граничащей с Украиной территории России.

Представителей руководства Службы безопасности Украины, иностранных наемников и боевиков подразделения «Кракен»**, готовивших диверсии в России, ликвидировали ударом по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации «Правый сектор»*.

Филиал национального центра управления космическими средствами в районе Залесцев в Хмельницкой области, где ВСУ ведут разведку, также поразили высокоточными ударами.

Минобороны в очередной раз подчеркнуло, что ВС России бьют только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

А в результате атаки ВСУ на Белгород 30 декабря погибли 24 мирных жителя и пострадали еще более 100.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

**«Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.