17 апреля 2024, 08:54
Воздушную тревогу объявили в Киеве
В Киеве заработала сирена, оповещающая об опасности с воздуха. Об этом свидетельствуют онлайн-карты воздушных тревог.
По данным Telegram-канала «Политика страны» со ссылкой на Воздушные силы Украины, в Киеве и северных регионах объявили ракетную угрозу.
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Также взрывы раздались в Черниговской области.
«Ракеты в Черниговской области летят курсом на Киевскую», — уточнили авторы публикации.
Жителей Киева призвали отправиться в укрытия. Утром во вторник, 16 апреля, взрывы раздались в Хмельницкой области. Командование Вооруженных сил Украины предупреждало об атаке беспилотников. Сирены, оповещающие об опасности, при этом не включали. Утром 15 апреля жители подконтрольного украинским властям Херсона услышали звуки взрывов. В городе не объявляли воздушную тревогу. Ночью в Херсоне действовал особый режим, который отменили за пять часов до сообщений об ударах.
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