Важное 17 апреля 2024, 08:54 Воздушную тревогу объявили в Киеве Unsplash

Читать 360tv в

В Киеве заработала сирена, оповещающая об опасности с воздуха. Об этом свидетельствуют онлайн-карты воздушных тревог.

По данным Telegram-канала «Политика страны» со ссылкой на Воздушные силы Украины, в Киеве и северных регионах объявили ракетную угрозу.

Реклама

Также взрывы раздались в Черниговской области.

«Ракеты в Черниговской области летят курсом на Киевскую», — уточнили авторы публикации.

Жителей Киева призвали отправиться в укрытия. Утром во вторник, 16 апреля, взрывы раздались в Хмельницкой области. Командование Вооруженных сил Украины предупреждало об атаке беспилотников. Сирены, оповещающие об опасности, при этом не включали. Утром 15 апреля жители подконтрольного украинским властям Херсона услышали звуки взрывов. В городе не объявляли воздушную тревогу. Ночью в Херсоне действовал особый режим, который отменили за пять часов до сообщений об ударах.