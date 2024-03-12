Мир 12 марта 2024, 11:29 Воздушную тревогу объявили в Киеве Воздушную тревогу объявили на востоке Украины и в Киеве РИА «Новости»

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На Украине объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской и других областях. Об этом сообщил Telegram-канал оповещения.

Воздушная тревога к 11:30 действовала в восьми регионах Украины. Среди них Харьковская и Днепропетровская области на востоке страны, Сумская и Черниговская на севере. Особый режим ввели в Киевской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активизации тактической авиации России на юго-восточном направлении. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Ракетную опасность отменили в Воронежской области на территории России. Ее ввели утром 12 марта. Предупреждение об опасности атаки БПЛА оставили в силе.