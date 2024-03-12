Происшествия 12 марта 2024, 11:03 Воронежцев второй раз за утро предупредили об угрозе ударов с воздуха Губернатор Воронежской области Гусев объявил о ракетной опасности РИА «Новости»

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В Воронежской области объявили режим ракетной опасности. Жителям следует спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность», — объявил он.

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Александр Гусев посоветовал тем, кто находился в момент предполагаемой атаки на улице, войти в ближайшее здание или укрытие. Остальным губернатор рекомендовал остаться в помещении со сплошными стенами, например, ванной комнате или коридоре.

Жителей Воронежской области второй раз за утро попросили найти убежище. Около 06:30 в регионе объявили об опасности удара украинским беспилотником. Ночью военные сбили один дрон над территорией региона, никто не пострадал.

Беспилотники остановили в Ленинградской области у города Кириши и в Подмосковье над Раменским городским округом. Постройки и жители уцелели.