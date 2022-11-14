Мир 14 ноября 2022, 08:08 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины Unsplash

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В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Информация об этом отобразилась на «Карте воздушных тревог Украины».

Чуть раньше оповещение также сработало в Днепропетровской области.

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А в ночь на понедельник тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов в 00:41 сообщил в своем Telegram-канале о ракетном обстреле индустриального района города.

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«Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал Терехов.

Минобороны России регулярно отчитывается об успешных ударах по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. ВС РФ начали наносить эти удары в октябре, через день после взрыва на Крымском мосту, в организации которого фактически сразу призналась украинская сторона. К началу ноября на Украине уже оказались повреждены около 40% объектов инфраструктуры в сфере энергетики.