Мир 25 ноября 2022, 01:17 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в Харьковской области РИА «Новости»

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Сирены включили в Харьковской области. Такие данные привело министерство цифровой трансформации Украины.

Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанном районе. Указывается, что тревогу «объявили сегодня в 00:24».

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Накануне воздушная тревога прозвучала в Кривом Роге, Херсоне, Славянске, Краматорске и под Артемовском. В этих областях прогремели взрывы. Спустя время сирены замолчали.

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Также серия взрывов прогремела на окраинах подконтрольного Украине Запорожья. Как сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, прилетов в городе не зафиксировали.

Вооруженные силы РФ стали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Накануне жителям Киева рекомендовали запастись едой и водой. Сейчас в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Мэр Виталий Кличко сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины.