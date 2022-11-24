Мир 24 ноября 2022, 23:43 Серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву Запорожье Секретарь горсовета Запорожья Куртев сообщил о взрывах на окраинах области РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья. Об сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

«На окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано», — написал он.

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Куртев попросил горожан не покидать укрытия. Сейчас на подконтрольных Киеву территориях региона звучит воздушная тревога, такие данные появились на онлайн-карте воздушных тревог от Минцифры Украины

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В Киеве сейчас наблюдаются проблемы с электричеством. Сразу несколько областей остались без света в среду, 23 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины. При этом он не исключил эвакуации детей и пенсионеров из города.

ВС РФ периодически наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Накануне одна из выпущенных по Киеву ракет попала в инфраструктурный объект. Жителям украинской столицы посоветовали запастись едой и водой, а также, по возможности, переехать в пригород.