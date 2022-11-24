Важное 24 ноября 2022, 16:48 Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины Сервис по оповещению сообщил о воздушных тревогах в шести областях Украины РИА «Новости»

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Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Данные привел сервис по оповещению.

По данным ресурса, воздушная тревога прозвучала в шести областях Украины. Украинские СМИ писали, что в Кривом Роге, Херсоне, Славянске, Краматорске и под Артемовском прогремели взрывы.

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Позже стало известно, что воздушную тревогу отменили, сирены замолчали. Информацию распространил официальный ресурс по оповещению.

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Минобороны прокомментировало ракетные удары по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что цели достигнуты, все заранее намеченные объекты поражены.

Обстрелы нарушили переброску железнодорожным транспортом украинских боевых резервов и иностранных вооружений, техники и боеприпасов, написал «Царьград».