24 ноября 2022, 16:48
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сервис по оповещению сообщил о воздушных тревогах в шести областях Украины
Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Данные привел сервис по оповещению.
По данным ресурса, воздушная тревога прозвучала в шести областях Украины. Украинские СМИ писали, что в Кривом Роге, Херсоне, Славянске, Краматорске и под Артемовском прогремели взрывы.
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Позже стало известно, что воздушную тревогу отменили, сирены замолчали. Информацию распространил официальный ресурс по оповещению.
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Минобороны прокомментировало ракетные удары по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что цели достигнуты, все заранее намеченные объекты поражены.
Обстрелы нарушили переброску железнодорожным транспортом украинских боевых резервов и иностранных вооружений, техники и боеприпасов, написал «Царьград».
Украина
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