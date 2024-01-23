Мир 23 января 2024, 05:14 Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове РИА «Новости»

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В Харькове на Украине прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове серия взрывов», — написал он.

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Подробностей происшествия градоначальник не привел.

Начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник также сообщил о взрывах и призвал жителей не покидать укрытия.

Ранее в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, гудели в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях.

В минувшее воскресенье взрывы раздались в подконтрольном украинским властям Херсоне. Воздушную тревогу там не объявляли.