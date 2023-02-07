Мир 07 февраля 2023, 07:52 Воздушную тревогу объявили на востоке Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины Unsplash

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Власти нескольких регионов на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал об опасности прозвучал в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.

В 06:46 жителей Харьковской области предупредили об опасности с воздуха. Затем воздушную тревогу поочередно объявили в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, на контролируемой киевским режимом территории Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики. Сигнал оповещения 7 февраля сработал на востоке Украины второй раз, воздушную тревогу уже объявляли после полуночи.

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