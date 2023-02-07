Спецоперация 07 февраля 2023, 01:04 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Минцифры Украины: сирена гудит в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Unsplash

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На территории Украины в трех областях объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По данным портала, сирены сработали в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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В ночь на понедельник воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Людей призвали спрятаться в укрытиях и не выходить до окончания тревоги.

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Днем ранее после прилета ракеты в Харькове произошли мощные взрывы, сообщил глава региона. Атака пришлась на центральную часть города. По предварительной информации, это была ракета С-300.

Высокоточные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины российские войска начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту.