07 февраля 2023, 01:04
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Минцифры Украины: сирена гудит в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях
На территории Украины в трех областях объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным портала, сирены сработали в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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В ночь на понедельник воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Людей призвали спрятаться в укрытиях и не выходить до окончания тревоги.
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Днем ранее после прилета ракеты в Харькове произошли мощные взрывы, сообщил глава региона. Атака пришлась на центральную часть города. По предварительной информации, это была ракета С-300.
Высокоточные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины российские войска начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту.
Украина
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