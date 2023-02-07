07 февраля 2023, 07:30
Рискуя жизнью. Работа группы огневого прикрытия авиации на СВО попала на видео
Минобороны показало кадры работы группы огневого прикрытия авиации
Минобороны России опубликовало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. По данным ведомства, группы работают кругосуточно, меняясь несколько раз за сутки, — запросы на поддержку мотострелков или танкистов с переднего края приходят постоянно.
Стрелки групп огневой поддержки сопровождают воинские колонныи гуманитарные грузы по дорогам общего пользования, прикрывают вертолеты авиации с воздуха, наблюдают за объектами на земле и выявляют огневые очки противника при патрулировании.
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«Мы занимаемся эвакуацией раненых, поддерживаем огнем при эвакуации наших летчиков с земли. Когда наши штурмовики идут на удар, также находимся рядом. В случае чего мы эвакуируем наших летчиков», — сообщил в кадре военнослужащий группы огневой поддержки с позывным «Хан».
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Рискуя жизнью, военнослужащие помогают вывозить мирных жителей освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при погрузке на борт вертолетов. Если возникает нештатная ситуация при эвакуации личного состава с земли, — прибегают к огневому воздействию.
Ранее Минобороны демонстрировало видео боевой работы экипажей самолетов Су-34 ВКС России, осуществляющих небесный патруль.
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