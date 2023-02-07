Спецоперация 07 февраля 2023, 07:30 Рискуя жизнью. Работа группы огневого прикрытия авиации на СВО попала на видео Минобороны показало кадры работы группы огневого прикрытия авиации

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Минобороны России опубликовало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. По данным ведомства, группы работают кругосуточно, меняясь несколько раз за сутки, — запросы на поддержку мотострелков или танкистов с переднего края приходят постоянно.

Стрелки групп огневой поддержки сопровождают воинские колонныи гуманитарные грузы по дорогам общего пользования, прикрывают вертолеты авиации с воздуха, наблюдают за объектами на земле и выявляют огневые очки противника при патрулировании.

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«Мы занимаемся эвакуацией раненых, поддерживаем огнем при эвакуации наших летчиков с земли. Когда наши штурмовики идут на удар, также находимся рядом. В случае чего мы эвакуируем наших летчиков», — сообщил в кадре военнослужащий группы огневой поддержки с позывным «Хан».

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Рискуя жизнью, военнослужащие помогают вывозить мирных жителей освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при погрузке на борт вертолетов. Если возникает нештатная ситуация при эвакуации личного состава с земли, — прибегают к огневому воздействию.

Ранее Минобороны демонстрировало видео боевой работы экипажей самолетов Су-34 ВКС России, осуществляющих небесный патруль.