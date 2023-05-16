Важное 16 мая 2023, 03:02 Воздушную тревогу объявили на большей части Украины Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины РИА «Новости»

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Сигнал воздушной тревоги прозвучал на большей части Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты для оповещения населения.

Сирены прозвучали около 02:00 по московскому времени в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Через полчаса в красной зоне ресурса оказались все западные, южные, центральные и северные части страны.

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В минувшее воскресенье, 14 мая, воздушную тревогу объявляли два раза за день в пяти областях Украины. Изначально сирены сработали в Харьковской области, после — в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

В тот же день в Сумской области и подконтрольном Киеву Херсону раздались взрывы. В частности. взрывы слышали и в Тернополе.

При этом портал «Русская весна» сообщал, что российская армия наносит «удары возмездия» по Украине. В ходе операции задействовали стратегические бомбардировщики и флот. Ракеты, как указывалось, летели по Ивано-Франковску.