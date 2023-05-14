Спецоперация 14 мая 2023, 01:17 Авиация и артиллерия России нанесли удары по Западной Украине «РВ»: армия России наносит «удары возмездия» по Западной Украине РИА «Новости»

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Армия России наносит удары возмездия по Западной Украине, в ходе операции задействованы стратегические бомбардировщики и флот, сообщил портал «Русская весна». Взрывы звучат в Тернополе.

Ракеты летят по Ивано-Франковску, указано в сообщении. Также сообщается, что авиация и артиллерия России наносят удары по подконтрольной Киеву Херсонской области.

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Вечером 13 мая на большей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Тернополе и Херсоне. Глав Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщил, что удар пришелся по объекту в районе промзоны города. Сработала система ПВО.

Ранее в Сети опубликовали кадры взрыва на складе боеприпасов в Хмельницком. На записи вверх поднимался огромный столб огня. После взрыва на объекте начался пожар, в ходе которого зафиксировали вторичную детонацию.