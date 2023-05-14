Спецоперация 14 мая 2023, 05:28 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области и Херсоне Украинский телеканал «ТСН» сообщил о взрывах в Сумской области и Херсоне

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Взрывы слышны в Сумской области Украины и подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «ТСН» в Telegram-канале.

«На Сумщине прозвучали взрывы», — сообщил телеканал. Никаких подробностей произошедшего в сообщении не указывается.

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Также указывается, что в районе 04:18 слышны были «очень мощные» взрывы в подконтрольном Киеву Херсоне.

До этого почти на всей территории Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Взрывы, в частности, были слышны в Тернополе.

В субботу, 13 мая, взрывы прозвучали в Никополе Днепропетровской области. Сигнал тревоги объявили в Хмельницкой области, позже администрация также сообщила о взрывах.

Российская армия наносит «удары возмездия» по Западной Украине, сообщил портал «Русская весна». В ходе операции задействованы стратегические бомбардировщики и флот, указано в материале. Ракеты, как указывалось, летят по Ивано-Франковску. Также сообщается, что авиация и артиллерия России наносят удары по подконтрольной Киеву Херсонской области.