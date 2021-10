ВОЗ сформировала группу экспертов для изучения происхождения SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения создала научно-консультативную группу по изучению происхождения новых патогенов. Ее участники займутся в том числе изучением происхождения SARS-CoV-2.

Сообщение об окончании отбора экспертов в эту группу появилось на официальном сайте ВОЗ. Сокращенное название группы звучит как SAGO (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens).

Для участия в этой группе было подано 700 заявок. Из низ ВОЗ отобрала 26 кандидатов. Все они являются специалистами в разных областях. В организации обратили внимание на то, что при отборе было соблюдено гендерное и географическое разнообразие.

Эксперты SAGO будут заниматься исследованиями происхождения новых и вновь появляющихся патогенов, которые гипотетически могут вызвать эпидемию или пандемию. Эта информация, по мнению ВОЗ, поможет предотвратить масштабные вспышки заболеваний в будущем.

«Мы очень довольны уровнем экспертов, отобранных для SAGO со всего мира, и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы сделать мир безопаснее», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.