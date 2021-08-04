ВОЗ предложила ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предложила ввести мораторий на бустерные прививки от коронавируса минимум до сентября. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, высвободившуюся благодаря этому вакцину можно будет направить в бедные страны, которые крайне в ней нуждаются. Помимо этого, такая мера позволила бы вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября, что было целью ВОЗ, сообщил ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что организация не прекращает мониторинг распределения вакцины в мире. Он также напомнил, что ВОЗ уже просила ранее богатые страны делиться препаратами со своими соседями с низкими доходами. Но все равно неравенство есть.

«Я понимаю обеспокоенность всех стран, желающих защитить свое население. <…> Но мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть глобальных поставок вакцины, использовали бы ее еще больше, в то время как большинство наиболее уязвимых людей в мире остаются незащищенными», — пояснил гендиректор ВОЗ.