Глава ВОЗ заявил о начале новой пандемии коронавируса в мире

Мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — привел ТАСС слова Гебрейесуса на заседании комитета ВОЗ в Женеве. Гендиректор обратил внимание на то, что за последнюю неделю наблюдается сильный рост заболеваемости, увеличивается и число смертей от осложнений COVID-19.

Гебрейесус подчеркнул, что новый вариант вируса «дельта» стал толчком к росту показателей передачи инфекции. Он также считает, что меры по обеспечению безопасности в условиях пандемии пока еще обеспечиваются непоследовательно. В ВОЗ ожидают, что вариант «дельта» в ближайшее время станет доминирующим штаммом во всем мире.

Глава ВОЗ считает «шокирующим» неравенство, которое наблюдается в доступе к вакцинам против коронавируса. По его словам, огромная часть населения в разных странах до сиз пор не может получить прививку, а значит, зависит от болезни. По словам Гебрейесуса, многие государства до сих пор не получили никаких вакцин, а в тех, которые получили, — доз все еще недостаточно.

Ранее Минздрав в России заявил, что российская вакцина «Спутник V» полностью безопасна для беременных. По словам специалистов, вакцина не вредит репродуктивной функции и не влияет на здоровое развитие плода.