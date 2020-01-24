Карантин объявили в 10 городах Китая из-за коронавируса

Транспорт не ходит в крупнейших городах провинции Ухань (население 11 миллионов человек) и Хуанган (население 7,5 миллиона человек). Также власти закрыли города Хуанши (2,7 миллиона), Сяньнин (2,5 миллиона), Сяньтао (1,6 миллиона), Эчжоу (1,08 миллиона), Цяньцзян (963 тысячи), Эньши (809 тысяч), Чжицзян (550 тысяч) и Чиби (534 тысячи). Всего ограничения коснулись 29,2 миллиона жителей Хубэй.

Самые строгие ограничения муниципалитет ввел в Ухане — эпицентре распространения коронавируса. Врачи зафиксировали первые случаи заражения в декабре 2016 года именно здесь. В городе не ходят автобусы, паромы и не работает метро. Временно закрыли вокзалы, тогда как Ухань — это один из четырех крупнейших железнодорожных узлов страны. Все рейсы из аэропорта города отменили.

Коронавирус уже убил 26 человек. В инфекционных больницах лежат более 800 зараженных. Медики сообщили, что заболевшие есть в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. Все главное о китайском коронавирусе — в материале «360».