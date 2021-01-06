ВОЗ предупредила о распространении британского штамма коронавируса по миру

Новая разновидность коронавируса, получившая название VOC-202 012/01 обнаружена еще в 40 государствах, территориях и районах. Кроме того, второй штамм возбудителя 501Y. V2, обнаруженный первоначально в ЮАР появился еще в шести странах.

По словам экспертов оба новых штамма возбудителя намного заразнее, чем обычный возбудитель. Но на тяжесть заболевания они не влияют. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что разработанные вакцины будут эффективны против новых версий коронавируса.

После обнаружения новых штаммов многие страны мира прекратили авиасообщение с Великобританией и ЮАР.

По данным ВОЗ, количество случаев заражения с 28 декабря по 3 января в мире выросло на 4 035 226 человек. Умерли 76 017 пациентов.

США удерживают первое место в мире по количеству новых выявленных случаев. Только за неделю, там заразились более 1,3 миллиона человек. На втором месте расположилась Великобритания с результатами 343 784 случая. Замкнула тройку Бразилия с показателем 252 018 заражений. Россия оказалась на четвертом месте. За неделю количество новых случаев заражения коронавирусом составило 186 539.