Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР

Обнаруженную разновидность вируса назвали 501.V2. Медицинские власти страны считают, что именно этот вариант ответственен за вторую волну эпидемии в ЮАР. В последнее время 501.V2 преобладает у зараженных в республике. Также генетики выяснили, что у этой формы вируса существуют три мутации.

Мхизе сообщил, что в больницах ЮАР стало больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний. Они попадают к медикам уже в критическом состоянии. Вирусная нагрузка у пациентов с новым штаммом коронавируса выше, чем у пациентов с другими вариантами SARS-CoV-2. Это и может быть причиной более быстрого распространения заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Южной Африке ежедневно регистрируется около девяти тысяч случаев заражения и 150-200 смертей от COVID-19. В ЮАР проживают около 58 миллионов человек.