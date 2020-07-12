ВОЗ объявила о рекордном приросте числа пациентов с COVID-19

Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован по всему миру 12 июля. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире выявлено свыше 230 тысяч случаев коронавируса. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые передают страны.

Количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,2 тысячи и составило свыше 561 тысячи.

Всего в мире зарегистрировано 12 552 765 инфицированных.

Регион Северной и Южной Америки вышел на первое место по числу инфицированных — 6 540 222. За сутки этот показатель возрос на 142 992 случая. В Европе насчитываются 2 907 654 заболевших и 203 285 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 804, количество умерших увеличилось на 448.

На третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 271 338, зарегистрировано 30 652 летальных исхода. За последние сутки новых пациентов стало больше на 15 361 человека, скончались 510 граждан.

При этом антирекорд также был побит накануне. ВОЗ сообщила о рекордном приросте 10 июля, когда в мире медики зарегистрировали более 228 тысяч новых пациентов. Больше всего заболевших выявили в США — 64 630 жителей. На втором месте расположилась Бразилия (44 571), на третьем — Индия (26 506).

Причем США сами по себе тоже бьют антирекорды. В Америке третий день подряд регистрируют рекордное число заразившихся коронавирусом. Такую тенденцию зафиксировали уже в 44 штатах. За последние сутки положительные тесты на коронавирус получили около 69 тысяч граждан.

Всего в США заболели 3,2 миллиона человек. А это уже больше, чем население третьего по величине города страны — Чикаго. Около 134 тысяч американцев умерли.

За последние сутки в России выявили 6615 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев достигло 727 162 человек.

Новый штамм коронавируса сделал инфекцию еще более заразной. Если раньше от одного больного вирус могли подцепить два человека, теперь их количество возросло до четырех.