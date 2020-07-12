За сутки в России выявили 6615 случаев коронавируса

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки получили 6615 пациентов. Общее число зафиксированных случаев заражения составило 727 162.

«За последние сутки в России выявлено 6615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе Москвы.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в столице, где COVID-19 подтвердили у 679 человек. Затем идет Петербург — 293, Свердловская область — 286 и Ханты-Мансийский автономный округ - 267.

Российские медики зафиксировали 130 случаев смерти после инфицирования. За сутки врачам удалось выписать 3615 пациентов.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек», — отмечается в сообщении.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что специалисты завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Все тесты прошли успешно, а сами пациенты чувствует себя хорошо.