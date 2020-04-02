Лукашенко: мировые державы могут использовать коронавирус, чтобы разделить мир
Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что некоторые крупные игроки международной арены могут воспользоваться коронавирусом и его последствиями в личных интересах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на БелТА.
По мнению Лукашенко, после пандемии ситуация в мире изменится. Президента обеспокоила мысль о том, что кто-то может поделить мир без войны при помощи коронавируса.
«Через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир» — заявил он.
Лукашенко добавил, что беспокоится за будущее республики.
«Где будет наше место в этом мире? <…> Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», — заключил он.