Лукашенко: мировые державы могут использовать коронавирус, чтобы разделить мир

По мнению Лукашенко, после пандемии ситуация в мире изменится. Президента обеспокоила мысль о том, что кто-то может поделить мир без войны при помощи коронавируса.

«Через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир» — заявил он.

Лукашенко добавил, что беспокоится за будущее республики.

«Где будет наше место в этом мире? <…> Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», — заключил он.