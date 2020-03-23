«Весь мир сейчас смотрит нашу лигу!» Месси и Роналду позвали играть в Белоруссию

Из-за коронавируса по всему миру отменяют различные спортивные соревнования. Но только не в Белоруссии! Местная футбольная лига в самом разгаре. Сейчас сюда готовы позвать самых именитых спортсменов, в том числе и Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Хотя бы для того, чтобы не терять форму, сидя на карантине в своих странах.

Коронавирус — не преграда для чемпионата Белоруссии по футболу. Сейчас его смотрят во всем мире, потому что смотреть попросту нечего. Как рассказал изданию The Sun бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб, многие игроки НХЛ во время локаутов переезжают в Россию. Так почему бы тогда и самым известным спортсменам не переехать в Белоруссию?

«Это единственное место в Европе, где можно сейчас играть в футбол. Если Месси и Роналду переедут сюда, народ Белоруссии будет счастлив», — сказал спортсмен.

Известные спортсмены пока никак не отреагировали на предложение Глеба. Криштиану Роналду сам сидит дома после того, как у его одноклубника Даниэля Ругани выявили инфекцию. Лионель Месси тоже, видимо, на карантине. По крайней мере, у него есть время на участие в челленджах.

То, что в Белоруссии не отменили массовые соревнования, — неудивительно. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не так уж плоха. Закрытие границ глава государства назвал «несусветной глупостью». Чтобы защититься от коронавируса, Лукашенко советует выпивать по 50 граммов водки.