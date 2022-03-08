«Вот с кем нужны переговоры». Политолог назвал страны, стоящие за событиями на Украине

За событиями на Украине стоят Великобритания и США, считает политолог Евгений Михайлов. Именно их России и нужно склонять к переговорам, прибегая к контрсанкциям, заявил «360» эксперт.

«Мы намекаем что знаем, кто стоит за событиями на Украине. Это действительно британцы, это действительно США — основные страны, которые исполняют роль главной скрипки в данном вопросе. Это не Германия, не Италия — они идут просто на поводу англосаксов. И их надо контрсанкциями вынуждать садиться с переговорный стол. Переговоры нужны уже не с Украиной. Нужно западных кураторов выводить на чистую воду, обеспечить место встречи где-нибудь на нейтральной территории и договариваться», — уверен Михайлов.

Он усомнился в том, что в переговорах России и Украины будут «какие-то подвижки», пока не будут приняты «кардинальные решения со стороны западных партнеров и кураторов Зеленского и его оставшейся команды». Эксперт признался, что к текущему переговорному процессу относится скептически.

«Подтверждаю, что Россия выдерживает определенные дипломатические рамки и прилагает максимум усилий для того, чтобы были какие-то подвижки, но судя по тому, что происходит с самими переговорщиками, которые приезжают на встречу с российской делегацией, <…> думаю, толку от подобных мероприятий не будет», — считает политолог.

Накануне состоялся третий раунд переговоров России и Украины. Делегации встретились в Беловежской Пуще. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в урегулировании ситуации на Украине.