Зеленский назвал срок окончания переговоров с Россией

Переговоры с Россией продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что 7 марта прошел третий раунд переговоров с Россией. Зеленский отметил, что его хотелось бы назвать финальным, однако пока что это не представляется возможным.

«Поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу — «вот как мы придем к миру», — заявил он в видеообращении.

Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 7 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. В ходе данной операции Вооружённые силы РФ стали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства. При этом военные подчеркивали, что для мирных граждан спецоперация не несет опасности. В ответ Запад объявил о новой витке санкций в отношении РФ