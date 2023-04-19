Мир 19 апреля 2023, 13:10 Восточная Европа начала дистанцироваться от Украины, введя запрет на импорт сельхозпродукции Newsweek: Восточная Европа охладела к Украине, запретив импорт сельхозпродукции Unsplash

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Страны Восточной Европы начали ограничивать импорт украинской сельхозяйственной продукции, что может говорит об их стремлении дистанцироваться от Украины. Об этом написало издание Newsweek.

Автор публикации напомнил, что появление продовольственных товаров из Украины привело к снижению цен на продукцию местных фермеров.

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«Спор между Украиной и другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников на фоне конфликта на Украине», — говорится в статье.

Ранее власти Польши ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня. Под ограничения попали зерно, сахар, семена, фрукты, овощи, вина, говядина и другая продукция. Аналогичный запрет на импорт украинских продуктов ввела и Венгрия. Там ограничения также будут действовать до 30 июня. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь пояснил, что ограничения наложили из-за отсутствия мер со стороны ЕС по решению проблем, вызванных поставками дешевой украинской продукции, переизбыток которой наблюдается в Европе.