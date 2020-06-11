«Ворвались в мой кабинет»: генпрокурор Украины пожаловался на поведение Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась, что экс-президент страны Петр Порошенко оказывал на нее давление. Политик не только ворвался к ней в кабинет, но и устроил скандал на русском языке.

Порошенко 10 июня пришел к Венедиктовой вместе с депутатами партии «Европейская солидарность». Сначала их не пропускала охрана, но позже мужчинам удалось попасть в кабинет.

«Под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — привел слова генпрокурора сайт офиса.

Венедиктова отметила, что все требования Порошенко по досудебному следствию были неправомерными. Кроме того, неправомерным было и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении.

«Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны. Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте. Далее — избрание меры пресечения в суде», — заключила генпрокурор.

Позже в Сети появилось видео, где Порошенко на повышенных тонах спорит с Венедиктовой. Политик пытается доказать, что пришел не на режимный объект, где можно вести съемку. Сначала экс-президент говорит на украинском, а затем переходит на русский язык.

Петр Порошенко проходит подозреваемым по делу главы Службы внешней разведки Егора Божка. Следствие считает, что он склонял того к превышению полномочий. Порошенко грозит от трех до 10 лет лишения свободы.