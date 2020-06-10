Порошенко объявили подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР Украины

Государственное бюро расследований Украины сообщило Порошенко, что он теперь официальный подозреваемый по одному из возбужденных против него дел. Экс-главу Украины подозревают в «незаконном приказе» руководителю Службы внешней разведки.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника второго отдела Госбюро Вадима Приймачка, это извещение вручили бывшему президенту Украины Петру Порошенко лично в письменном виде.

В нем говорится, что он «обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий».

Это дело касается резонансного случая с участием бывшего первого замглавы СВР Сергея Семочко. На эту должность его Порошенко и назначил.

По данным журналистского расследования, в разгар конфликта в Донбассе, с 2015-го по 2017 год, семья Семочко приобрела под Киевом три особняка стоимостью несколько миллионов долларов, тогда как крупных легальных доходов не имела. Еще контрразведка выяснила, что у жены Семочко российское гражданство.