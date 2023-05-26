Мир 26 мая 2023, 13:00 Вопрос запрета транзита фур из Польши рассмотрят в кабмине ТАСС: правительство России рассмотрит вопрос запрета транзита фур из Польши РИА «Новости»

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Кабмин получил от Государственной думы обращение с призывом рассмотреть вопрос запрета транзита фур из Польши через территорию России, а также заправку польских большегрузов по отечественным розничным ценам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства.

«Идет проработка этого вопроса. Обращение Госдумы действительно поступило в аппарат правительства», — указали в сообщении.

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Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы приняли решение о необходимости полного запрета на проезд грузовиков из Польши по российской территории. Кроме того, большегрузам из республики запретят заправляться топливам на заправках по розничным ценам.

По его мнению, Польша из-за этих мер потеряет порядка 8,5 миллиарда евро доходов, зарабатываемых за счет России.

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заявлял «360», что это ограничение не сильно отразится на отрасли перевозок в республике.