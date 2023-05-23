Эксклюзив 23 мая 2023, 18:51 Слону дробина. Запрет на проезд польских фур по российской территории назвали недостаточным Гендиректор Властопуло: ограничения в России не навредят польским перевозчикам РИА «Новости»

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Госдума планирует призвать правительство исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо. Однако эта мера серьезно не повлияет на отрасль автомобильных перевозчиков в Польше, потому что они адаптировались к колебаниям на рынке, заявил «360» генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Далее — прямая речь.

В прошлом году польским перевозчикам выдали около 220 тысяч разрешений на осуществление перевозок. Условно говоря, 220 тысяч раз они могли проехать по территории России, загрузиться или выгрузиться.

Добавляем падение грузооборота с Евросоюзом, за 2022 год до 40%. В 2023 году падение составило около 70% по сравнению с 2022 году. То есть в этих условиях польские перевозчики могут совершить около 70 тысяч перевозок.

Как мера отразится на Польше

С учетом падения объема перевозок можно предположить, что польские перевозчики выполнили от 50 до 60 тысяч рейсов. Это не критические цифры с точки зрения влияния на автотранспортную отрасль Польши, она сильно развита.

Это показывают цифры рынка, они и по Европе хорошо катаются. В том числе в свете санкционных ограничений Евросоюза огромное количество транспортных компаний переориентировались на другие рынки и другие страны

Это касается не только российских и белорусский компаний, но и европейских.

Условно говоря, в 2022 году рынок перевозок не только упал из-за санкций и дополнительных актов, запрещающих въезд в определенные страны. Произошла сильная реструктуризация рынка, в том числе российского.

Топливо у нас стоит примерно 0,8 евроцента, тогда как в Европе — два евро. Даже если они будут заправляться дороже, это не те цифры, которые окажут серьезное влияние. Всего лишь сотни или тысячи евро, которые перевозчики дополнительно заплатят за топливо.

Рынок привык к ограничениям

Это не те цифры, которые ударят по автотранспортной отрасли и сподвигнут польские власти пойти на уступки или принять более дружественную риторику. Наши автотранспортные предприятия тоже переориентировались на другие маршруты — Грузию, Армению, Китай, страны Средней Азии. Все это не критично как для польских перевозчиков, так и для рынка в целом.