Важное 23 мая 2023, 12:52 Проезд фур из Польши запретят в России Спикер ГД Володин: палата приняла решение о запрете проезда фур из Польши в Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы приняли решение о том, что проезд польских фур на территории России нужно запретить. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза», — написал он.

Реклама

По словам Володина, из-за этого решения польская сторона потеряет около 8,5 миллиарда евро доходов, которые получала за счет России. Он подчеркнул, что власти Польши должны ответить за снос памятников российским офицерам и солдатам, а также за русофобскую политику.

Спикер Госдумы посоветовал польскому руководству объяснить более 20 тысячам водителей, что из-за действий Польши они потеряют работу. Также он предрек банкротство примерно двум тысячам польских транспортных компаний.

Ранее Володин заявил, что Россия не оставит без ответа политику Польши. В частности, речь идет о закрытии российских школ и сносе памятников советским солдатам.