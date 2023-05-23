23 мая 2023, 12:52
Проезд фур из Польши запретят в России
Спикер ГД Володин: палата приняла решение о запрете проезда фур из Польши в Россию
Депутаты Госдумы приняли решение о том, что проезд польских фур на территории России нужно запретить. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза», — написал он.
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По словам Володина, из-за этого решения польская сторона потеряет около 8,5 миллиарда евро доходов, которые получала за счет России. Он подчеркнул, что власти Польши должны ответить за снос памятников российским офицерам и солдатам, а также за русофобскую политику.
Спикер Госдумы посоветовал польскому руководству объяснить более 20 тысячам водителей, что из-за действий Польши они потеряют работу. Также он предрек банкротство примерно двум тысячам польских транспортных компаний.
Ранее Володин заявил, что Россия не оставит без ответа политику Польши. В частности, речь идет о закрытии российских школ и сносе памятников советским солдатам.
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