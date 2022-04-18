Вопиющие факты: Полянский пришел в ужас от шпионажа сотрудников ОБСЕ в Донбассе

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал вопиющими факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вот скандал с СММ ОБСЕ, который мы тоже имели возможность наблюдать и который, как я понимаю, еще разгорается в связи с использованием данных. <…> То, что я видел, это, конечно, вопиющая вещь. <…> Сложно даже себе представить, что международная организация, тем более у которой мандат есть, может этим заниматься», — заявил Полянский

Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что на позициях ВСУ военные республики обнаружили технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и Вооруженных сил ДНР. Они использовались украинскими военными для слежения за силами ДНР и корректировки огня.

Миссия ОБСЕ начала работа на Украине 21 марта 2014 года. В ее состав входило до тысячи наблюдателей. В начале марта 2022 года руководство ОБСЕ сообщило об эвакуации порядка 500 наблюдателей. В апреле Госкомитет обороны ДНР постановил признать продление деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики неправомерным. Миссия должна прекратить свою деятельность до 30 апреля.

Также 8 апреля стало известно, что один из сотрудников СММ из числа местных жителей был задержан по подозрению на деятельность, «несовместимую с мандатом». Также МГБ ЛНР сообщило о задержании двух сотрудником CMM по подозрению в госизмене.