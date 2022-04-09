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    09 апреля 2022, 23:47

    Госкомитет обороны ДНР признал деятельность СММ ОБСЕ неправомерной

    Полина Созыкина

    Осуществление деятельности Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики признано неправомерным, такое постановление вынес Государственный комитет обороны ДНР.

    Госкомитет обороны ДНР признал деятельность СММ ОБСЕ неправомерной

    О подготовке проекта решения о прекращении деятельности Комиссии на территории Республики ранее заявляла министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

    «Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей — нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением», — говорится в распоряжении госкомитета, его процитировало РИА «Новости.

    Представителям СММ ОБСЕ дали срок до 30 апреля, чтобы они покинули страну.

    По факту обстрела мирных жителей ЛНР и ДНР Следственный Комитет России завел уголовные дела. Ведомство ведет расследование всех преступлений ВСУ на территории Донбасса, виновные будут найдены и привлечены к ответственности.