Госкомитет обороны ДНР признал деятельность СММ ОБСЕ неправомерной

Осуществление деятельности Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики признано неправомерным, такое постановление вынес Государственный комитет обороны ДНР.

О подготовке проекта решения о прекращении деятельности Комиссии на территории Республики ранее заявляла министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей — нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением», — говорится в распоряжении госкомитета, его процитировало РИА «Новости.

Представителям СММ ОБСЕ дали срок до 30 апреля, чтобы они покинули страну.

По факту обстрела мирных жителей ЛНР и ДНР Следственный Комитет России завел уголовные дела. Ведомство ведет расследование всех преступлений ВСУ на территории Донбасса, виновные будут найдены и привлечены к ответственности.