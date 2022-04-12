Наблюдателей СММ ОБСЕ обязали до 30 апреля покинуть ДНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась — Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», — сообщила Никонорова.

Ранее постановление о прекращении деятельности СММ ОБСЕ принял Госкомитет обороны ДНР. Об этом проинформировали местный персонал миссии, отметила министр. В связи с этим до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории ДНР, заключила глава МИД республики.

В марте ОБСЕ заявила, что вскоре Украину покинут последние наблюдатели специальной мониторинговой миссии. Организация уточнила, что почти завершила эвакуацию сотрудников своей миссии.

Покинуть ее осталось только главному наблюдателю и команде высшего руководства СММ. При этом в ОБСЕ не назвали точных сроков, когда последние наблюдатели уедут с Украины.