Вооруженный мужчина попытался попасть в Капитолий по фальшивому пропуску

Посетитель прибыл из другого штата. В его машине обнаружили пистолет и боеприпасы. Мужчину остановили на КПП возле Капитолия и задержали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за другие правонарушения. Об этом сообщили в столичном департаменте полиции.

Источники телеканала рассказали, что речь идет о жителе штата Вирджиния Уэсли Алане Билере. В пикапе, на котором он подъехал к пропускному пункту, находился заряженный пистолет Glock и более 500 патронов.

Охрана Капитолия была значительно усилена после нападения 6 января. В этот день несколько сотен сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвались в здание, где в этот момент утверждали итоги президентских выборов. Заседание Конгресса прервали, членов Палаты представителей и Сената эвакуировали в бункер.

Митингующие прорвались в зал заседаний и некоторые кабинеты. Во время беспорядков погибли пять человек, среди них один полицейский. Палата представителей после этого объявила Трампу импичмент. Сенат будет рассматривать обвинения уже после того, как действующий президент покинет Белый дом. 20 января состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.