Импичмент 2.0. Как Капитолий готовился к новому штурму, а Трампу второй раз объявили неуд

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Неделю назад толпа сторонников уходящего президента ворвалась в здание Конгресса, где утверждали итоги выборов. Погибли пять человек. Процедура отстранения от должности проходила при необычайных мерах безопасности.

Импичмент — отстранение или еще нет?

Импичмент хотя и переводится как отстранение от власти, но гораздо ближе к обвинительному заключению в уголовном суде. Американский парламент — Конгресс — состоит из Палаты представителей и Сената. Первая выдвигает обвинение против президента простым большинством голосов. После этого документ поступает в Сенат, где рассмотрение превращается в судебный процесс.

Если две трети сенаторов (67 из 100) проголосуют за импичмент, президент может собирать вещи. В истории США этого еще не случалось.

За отстранение Трампа и запрет ему претендовать на другие государственные должности проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Причем импичмент поддержали 10 республиканцев — рекордное в истории страны число парламентариев, выступивших против президента от своей партии. Трамп также стал первым главой государства, которому дважды был объявлен импичмент.

Сенат не станет собираться на внеплановое заседание по импичменту до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл. До 19 января сенаторы остаются на каникулах, 20 числа Трамп уступит место избранному президенту.

Макконнелл также заявил, что шансов на честный и серьезный процесс до истечения полномочий Трампа нет. При этом сам он еще не решил, как будет голосовать. Политик «намерен выслушать юридическую аргументацию» обвинений, когда они поступят в Сенат. Если Макконнелл проголосует против Трампа, его примеру могут последовать и другие республиканцы.

Слушания можно провести и после 20 января. В этом случае Сенат может запретить 74-летнему Трампу занимать государственные должности, например, баллотироваться на президентских выборах 2024 года. По мнению многих юристов, для этого достаточно простого большинства, а не двух третей голосов сенаторов, уточнила «Би-би-си».

Как проходили слушания

Спикер Палаты представителей, инициатор первого импичмента Трампу Нэнси Пелоси заявила на нынешних слушаниях: «Мы знаем, что президент призывал к мятежу, к вооруженному восстанию против нашей общей страны. Он должен уйти. Он представляет собой явную и непосредственную угрозу для страны, которою мы все любим».

Глава комитета по процедурным вопросам, член Демпартии Джим Макговерн назвал штурм Капитолия «хорошо организованным нападением» на страну, которое спровоцировал Дональд Трамп.

«Президент спровоцировал попытку государственного переворота в этой стране. Погибли люди», — отметил конгрессмен.

Республиканец Мэтт Гетц, выступая на слушаниях, обвинил демократов в том, что объявляя импичмент Трампу из-за штурма Капитолия, они ранее игнорировали насилие на акциях Black lives matter.

По его словам, «левые в Америке разжигают гораздо больше политического насилия, чем правые». Также он пообещал, что республиканцы продолжат расследование о семье Байденов.

Как Капитолий готовился к штурму

6 января сотни сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, не встретив серьезного сопротивления охраны. Конгрессменов эвакуировали в бункер. А разношерстная толпа, которую за час до этого Трамп призывал идти к парламенту, чтобы выразить несогласие с итогами выборов, позировала в зале заседаний и в кабинете Нэнси Пелоси.

В этот раз в Капитолий заблаговременно стянули Национальную гвардию. Военные оцепили здание по периметру, а также расположились внутри. Многие устраивались на отдых прямо на полу.

Вокруг Капитолия установили временный забор.

Пресс-служба Белого дома распространила обращение Трампа к сторонникам. Обычно он высказывался в Twitter, однако после штурма Капитолия все крупные соцсети заблокировали его личные страницы.

«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю к тому, чтобы не было насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — заявил действующий президент.

Он призвал американцев снизить напряженность и сохранять спокойствие.