Участников захвата Капитолия обвинили в намерении убить конгрессменов

«Веские доказательства, в том числе собственные слова и действия Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников состояло в том, чтобы захватить и убить выборных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», — написано в ходатайстве. На основании заявлений Ченсли об инопланетном происхождении прокуроры также предположили, что «шаман» страдает от психического заболевания или принимает наркотики.

Ченсли был арестован по обвинениям в хулиганстве и насильственном проникновении в госучреждение. Перед судом он должен предстать 16 января.

Главный федеральный прокурор Вашингтона Майкл Шервин заявил Reuters, что не располагает «прямыми доказательствами» того, что участники беспорядков, штурмовавшие Капитолий США, сформировали «группы по захвату и уничтожению» конгрессменов.

Он допустил, что существует некий «разрыв» в поступлении документов обвинения из различных офисов, ведущих расследование.

На брифинге для прессы Шервин сказал, что на сегодняшний день возбуждено 98 уголовных дел и начато расследование в отношении более чем 275 человек в связи с беспорядками в Капитолии.

Ранее агентство сообщало, что за месяц до штурма Капитолия ультраправые активисты получили пожертвование в размере 522 тысяч долларов.