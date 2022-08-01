Володин заявил о вине США в обострении на границе Сербии и Косова

США использовали старые методы, чтобы обострить противостояние между Сербией и частично признанной Республикой Косово. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что главной целью американцев стало ослабление Сербии, которая сохраняет независимую позицию.

«Методы прежние. Ничего нового. Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам», — привела слова Володина пресс-служба Госдумы.

Председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул, что новое обострение не привело к какой-либо реакции ООН и ОБСЕ. Организаций, которые несут ответственность по обеспечению безопасности в Европе и мире.

«Они должны осудить действия США, когда бомбили Югославию. Молчали восемь лет, когда обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают глаза на преступления националистов, дорвавшихся до власти», — подчеркнул Володин.

Новый виток противостояния между Сербией и Косовом обострился в минувшее воскресенье, 31 июля. Власти частично признанного региона объявили, что с 1 августа запретят въезд автомобилей с сербскими номерами и водителей с документами Сербии.

В местах проживания сербов начались волнения. Участники протестной акции выстроили на дорогах баррикады, а пограничники заблокировали мост, по которому шел транзит в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросит косовские власти о мире. При этом он отметил, что в случае продолжения гонений и издевательств над сербами страна не останется в стороне.

Для снижения обострения конфликта власти Косова перенесли введение ограничений для сербского транспорта на 1 сентября.