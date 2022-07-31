Руководство Сербии призвало косовоалбанские власти к миру, но в случае агрессии в отношении сербов Белград победит, заявил президент Александр Вучич. Его слова передало РИА «Новости».

На границе с Косово прозвучала воздушная тревога. Пограничники блокировали мост на переходе в Сербию. На фоне сложившейся ситуации Вучич выступил с официальным заявлением.

«Мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит!», — отметил он.

По словам сербского лидера, с приходом к власти в самопровозглашенной республике Косово Альбина Курти в отношении местных сербов начались гонения. В МИД Сербии полагают, что албанцы подготовили провокации в Косово.