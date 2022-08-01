Правительство самоправозглашенной Республики Косово отложит планы по замене паспортов и номерных знаков граждан на косовские до 1 сентября, сообщили местные СМИ.

Кроме того, косовоалбанские власти после призыва посла США решили также отложить ограничение въезда. Эта ситуация вызвала обострение на севере Косово.

До этого миссия KFOR (Kosovo Force или «Силы для Косово» — прим. ред.) под эгидой военно-политического блока НАТО заявили о готовности вмешаться в случае, если стабильность окажется под угрозой.

Напряженность в Косово выгодна Западу, считает руководить отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Эскалация стала закономерным итогом противостояния самоправозглашенной республики и Сербии.