Мир 05 января 2023, 09:49 Володин предупредил Германию о долгосрочных проблемах при изъятии активов России Володин: если Германия изымет активы России, то у страны появится аналогичное право РИА «Новости»

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Россия получит полное право конфисковать активы Германии, если немецкие власти примут решение изъять отечественные финансы в пользу Украины. Эта ситуация создаст опасный прецедент, при котором каждое государство начнет забирать то, что посчитает нужным, написал в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик напомнил о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об истинном характере Минских соглашений по Украине.

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«Они использовали договоренности для милитаризации Украины и подготовки боевых действий против мирных жителей Крыма и Донбасса. Платить за это придется Европе, а США, как всегда, умоют руки», — отметил он.

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Володин подчеркнул, что нынешние немецкие власти хотят переложить на Россию проблемы, которые создали их предшественники.

«Для восстановления Украины хотят изъять российские активы. Мы имеет право на аналогичные действия, если это решение состоится. Мы живем в реальности прецедентов. Начнется процесс, когда все государства станут забирать то, что посчитают нужным», — добавил спикер Госдумы.

По его словам, у США, Франции, Германии и других стран, признавших независимость Косова, нет другого права, кроме как согласиться с правом на самоопределение для ДНР, ЛНР, Абхазии, Крыма, Южной Осетии, Запорожской и Херсонской областей.

«Правила должны быть одинаковыми для всех. Избирательных решений не бывает. То же самое касается изъятия собственности и денежных средств», — заключил Володин.

Ранее сообщалось, что Германия отправит Украине замороженные российские активы, если ее союзники поступят аналогичным образом.