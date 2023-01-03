Мир 03 января 2023, 18:21 Передачу замороженных российских активов Украине допустили в Германии Bloomberg: ФРГ отправит Украине активы России, если союзники поступят так же РИА «Новости»

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Власти Германии передадут Украине замороженные российские активы, если это станет возможно юридически и союзники поступят аналогичным образом. Об этом со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило агентство Bloomberg.

На данный момент в правящей верхушке Германии нет единого мнения по вопросу. Глава Минфина Кристиан Линднер счел передачу активов России на восстановление опасным юридическим прецедентом, который заведет европейские страны в «трясину».

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Противоположенную позицию заняла министр иностранных дел Анналена Бербок, которая настаивает на восполнении Россией причиненного украинской экономике ущерба.

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«На данный момент приоритетен вариант, при котором конфискуют активы тех представителей России, кто причастен к проведению спецоперации. Он наиболее выгоден с юридической точки зрения», — отметили авторы статьи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение стран G7 использовать замороженные активы на восстановление Украины является бандитизмом, писал RT.